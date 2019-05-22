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Espreso.tvОбществоЗеленский проведет встречу с миссией МВФ

Зеленский проведет встречу с миссией МВФ


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречи с миссией Международного валютного фонда

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно сообщению, встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано.

"Сейчас представители миссии проводят встречи с чиновниками", - отметили в пресс-службе.

  • Миссия прибыла в Киев 21 мая для того, чтобы оценить выполнение текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by. Она должна была находиться в Украине в течение двух недель, ранее сообщал глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман.
  • Сегодня часть медиа писали, что фонд сокращает график работы оценочной миссии в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества, но в МВФ опровергли эту информацию
  • Оценочная миссия МВФ продолжает работать в Киеве, впрочем решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на ее дальнейшую работу.
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