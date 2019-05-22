Зеленский проведет встречу с миссией МВФ

22 мая, 2019, 17:40

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно сообщению, встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано.

"Сейчас представители миссии проводят встречи с чиновниками", - отметили в пресс-службе.