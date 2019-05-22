Украинский футбольный клуб выставлен на продажу
22 мая, 2019, 14:47
Клуб украинского высшего дивизиона "Львов" выставлен на продажу
Об этом сообщил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик на Football Hub.
По словам журналиста, руководство клуба потеряло интерес к проекту.
"Насколько мне известно," Львов "продается. Кто желает, тот сможет купить клуб со всеми его активами", - сказал Цыганик.
Сейчас ФК "Львов" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, команда проиграла 6 подряд матчей чемпионата Украины.
- Напомним, 15 мая стало известно, что ФК "Львов" может исчезнуть с футбольной карты Украины.
- 17 апреля новым главным тренером команды украинской премьер-лиги "Львов" стал экс-наставник польской "Стали" Богдан Блавацкий.
- 8 апреля футбольный клуб "Львов" прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Бакаловым.
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