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Украинский футбольный клуб выставлен на продажу


фото: fco.com.ua
Клуб украинского высшего дивизиона "Львов" выставлен на продажу

Об этом сообщил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик на Football Hub.

По словам журналиста, руководство клуба потеряло интерес к проекту.

"Насколько мне известно," Львов "продается. Кто желает, тот сможет купить клуб со всеми его активами", - сказал Цыганик.

Сейчас ФК "Львов" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, команда проиграла 6 подряд матчей чемпионата Украины.

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