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Клуб УПЛ нашел нового тренера в Польше


фото: pfclviv.com
Новым главным тренером команды украинской премьер-лиги "Львов" стал экс-наставник польской "Стали" Богдан Блавацкий

Об этом сообщает официальный сайт "Львову" .

55-летний специалист подписал соглашение с львовянами до конца сезона 2018/2019. Договор будет продлен еще на год в случае выполнения командой задачи на сезон.

Новый наставник "Львова" в течение шести лет работал в польском футболе со "Спартаком" (Шаровола), "Томашувиею", "Вислой" (Пулавы) и "Сталью" (Жешув).

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