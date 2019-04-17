Клуб УПЛ нашел нового тренера в Польше
17 апреля, 2019, 10:11
Новым главным тренером команды украинской премьер-лиги "Львов" стал экс-наставник польской "Стали" Богдан Блавацкий
Об этом сообщает официальный сайт "Львову" .
55-летний специалист подписал соглашение с львовянами до конца сезона 2018/2019. Договор будет продлен еще на год в случае выполнения командой задачи на сезон.
Новый наставник "Львова" в течение шести лет работал в польском футболе со "Спартаком" (Шаровола), "Томашувиею", "Вислой" (Пулавы) и "Сталью" (Жешув).
- Напомним, 8 апреля футбольный клуб "Львов" прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Бакаловым.
- 7 апреля во четвертьфинале Кубка Украины по футболу луганская "Заря" победила в гостях "Львов" .
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