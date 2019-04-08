Клуб украинской премьер-лиги уволил тренера
8 апреля, 2019, 12:33
Футбольный клуб "Львов" прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Бакаловым
Об этом ФК "Львов" проинформировал в Facebook.
"В понедельник, 8 апреля, Юрий Бакалов покинул пост главного тренера профессионального футбольного клуба" Львов ". Клуб и специалист приняли решение расторгнуть контракт по соглашению сторон", - говорится в сообщении.
В матче 23-го тура УПЛ "Львов" уступил "Мариуполю" - 2: 3. В турнирной таблице львовяне занимают 6 место, на 2 очка отставая от "Зари".
- В 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила "Олимпик", а "Арсенал" выиграл у "Черноморца" - результаты матчей .
- После матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сохранил отрыв в 7 очков от "Динамо" .
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-