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Клуб украинской премьер-лиги уволил тренера


фото: shakhtar.com
Футбольный клуб "Львов" прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Бакаловым

Об этом ФК "Львов" проинформировал в Facebook.

"В понедельник, 8 апреля, Юрий Бакалов покинул пост главного тренера профессионального футбольного клуба" Львов ". Клуб и специалист приняли решение расторгнуть контракт по соглашению сторон", - говорится в сообщении.

В матче 23-го тура УПЛ "Львов" уступил "Мариуполю" - 2: 3. В турнирной таблице львовяне занимают 6 место, на 2 очка отставая от "Зари".

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