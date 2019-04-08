Клуб украинской премьер-лиги уволил тренера

8 апреля, 2019, 12:33

Футбольный клуб "Львов" прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Бакаловым

Об этом ФК "Львов" проинформировал в Facebook.

"В понедельник, 8 апреля, Юрий Бакалов покинул пост главного тренера профессионального футбольного клуба" Львов ". Клуб и специалист приняли решение расторгнуть контракт по соглашению сторон", - говорится в сообщении.

В матче 23-го тура УПЛ "Львов" уступил "Мариуполю" - 2: 3. В турнирной таблице львовяне занимают 6 место, на 2 очка отставая от "Зари".