//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазумков возглавит партию "Слуга народа", - Рябошапка

Разумков возглавит партию "Слуга народа", - Рябошапка

Советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавит политическую партию "Слуга народа"

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, сообщает РБК-Украина.

В частности, по словам заместителя главы АП, кандидатура Разумкова является основной.

"Мне кажется, что Разумков будет собственно лидером политической силы", - отметил Рябошапка.

Добавим, что Дмитрий Разумков является политтехнологом и был одним из главных политических консультантов в президентской кампании 2019 года в команде Владимира Зеленского.

В 2006-2010 годах он был членом Партии регионов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 мая, 2019 четверг

22 мая, 2019 среда

больше новостей

23 мая, 2019 четверг

22 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать