Разумков возглавит партию "Слуга народа", - Рябошапка

22 мая, 2019, 16:50

Советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавит политическую партию "Слуга народа"

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, сообщает РБК-Украина.

В частности, по словам заместителя главы АП, кандидатура Разумкова является основной.

"Мне кажется, что Разумков будет собственно лидером политической силы", - отметил Рябошапка.

Добавим, что Дмитрий Разумков является политтехнологом и был одним из главных политических консультантов в президентской кампании 2019 года в команде Владимира Зеленского.

В 2006-2010 годах он был членом Партии регионов.