Разумков возглавит партию "Слуга народа", - Рябошапка
22 мая, 2019, 16:50
Советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавит политическую партию "Слуга народа"
Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, сообщает РБК-Украина.
В частности, по словам заместителя главы АП, кандидатура Разумкова является основной.
"Мне кажется, что Разумков будет собственно лидером политической силы", - отметил Рябошапка.
Добавим, что Дмитрий Разумков является политтехнологом и был одним из главных политических консультантов в президентской кампании 2019 года в команде Владимира Зеленского.
В 2006-2010 годах он был членом Партии регионов.
- Напомним, 21 мая президент Украины Зеленский указом №304 / 2019 назначил Андрея Богдана главой администрации.
- Зеленский назначил главе АП Андрей Богдану пять заместителей. В частности, указом №308/2019 назначен Руслан Рябошапка - заместителем главы Администрации президента Украины.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-