Где "Динамо", где? "Шахтер" продает перед матчем с киевлянами провокационные футболки
22 мая, 2019, 16:05
"Шахтер" перед матчем чемпионата Украины с "Динамо" выпустил провокационные футболки с известной фразой бразильца Жадсона
О продаже таких футболок сообщает "Шахтер" в twitter.
Донецкий клуб разместил на футболках известную фразу своего экс-игрока Жадсона "Где "Динамо", где?", Которую он сказал после победы над киевлянами в полуфинале Кубка УЕФА-2009.
Ранее "горняки" запускали флешмоб "Где "Динамо", где?" в соцсетях.
Товар дня! Особенная футболка с легендарной фразой Жадсона- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 мая 2019
Заказать свою прямо сейчас: https://t.co/z7trZtzaqR . pic.twitter.com/mZTwZf6eA8
- Сегодня в 30-м туре чемпионата Украины по футболу обладатель золотых медалей "Шахтер" встречается с "Динамо", матч начнется в 19:30.
- 19 мая в 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Зарю" и досрочно завоевал золотые медали.
- "Шахтер" отобрал у "Динамо" звание самого титулованного футбольного клуба Украины.
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