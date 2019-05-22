Где "Динамо", где? "Шахтер" продает перед матчем с киевлянами провокационные футболки

22 мая, 2019, 16:05

"Шахтер" перед матчем чемпионата Украины с "Динамо" выпустил провокационные футболки с известной фразой бразильца Жадсона

О продаже таких футболок сообщает "Шахтер" в twitter.

Донецкий клуб разместил на футболках известную фразу своего экс-игрока Жадсона "Где "Динамо", где?", Которую он сказал после победы над киевлянами в полуфинале Кубка УЕФА-2009.

Ранее "горняки" запускали флешмоб "Где "Динамо", где?" в соцсетях.