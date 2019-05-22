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Espreso.tvОбществоДанилюк уже размышляет, как должен работать СНБО

Данилюк уже размышляет, как должен работать СНБО

Александр Данилюк рассказал о своем видении работы Совета национальной безопасности и обороны

Об этом сообщает УП.

"Относительно назначения, у меня есть определенное видение, как должен работать СНБО, сейчас мы это обсуждаем с господином президентом и я надеюсь, что в результате мы получим сильный орган, который будет решать важные вопросы, которые сейчас стоят перед страной и вызовы", - сказал он.

"СНБО - это орган, который решает стратегические вопросы не только в сфере обороны, безопасности, у нас также есть вопросы в экономической сфере, в энергетике, у нас сейчас много вызовов, которым надо находить решение", - добавил Данилюк.

По его словам, сейчас "важно, чтобы был центр стабильности в государстве. Я вижу, что Администрация и СНБО должны быть такими центрами стабильности".

  • Ранее заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сказал, что президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны, но по состоянию на 21:00 указа о его назначении на сайте президента нет.
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