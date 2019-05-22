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Беларусь убрала ограничения на поставки нефтепродуктов в Украину


фото: belta
Беларусь сняла ограничения на экспорт нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из России

Об этом журналистам сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА .

"Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство - это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме", - сказал Рыбаков.

Сейчас внутренний рынок полностью обеспечен качественным топливом, пишет издание.

"Регулирование экспорта в ручном режиме" Белнефтехим "не проводит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", - добавил глава концерна.

  • Напомним, Беларусь остановила транзит из-за отсутствия свободных резервуаров в Украине для откачки грязной российской нефти, находящейся в трубопроводе.

  • В апреле из-за некачественную российскую нефть на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошла поломка.

  • "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (магистральный нефтепровод "Дружба") за некачественное сырье

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