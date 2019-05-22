Беларусь убрала ограничения на поставки нефтепродуктов в Украину
Об этом журналистам сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА .
"Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство - это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме", - сказал Рыбаков.
Сейчас внутренний рынок полностью обеспечен качественным топливом, пишет издание.
"Регулирование экспорта в ручном режиме" Белнефтехим "не проводит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", - добавил глава концерна.
- Напомним, Беларусь остановила транзит из-за отсутствия свободных резервуаров в Украине для откачки грязной российской нефти, находящейся в трубопроводе.
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В апреле из-за некачественную российскую нефть на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошла поломка.
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"Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (магистральный нефтепровод "Дружба") за некачественное сырье
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