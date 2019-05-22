Беларусь убрала ограничения на поставки нефтепродуктов в Украину

22 мая, 2019, 10:15

Беларусь сняла ограничения на экспорт нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из России

Об этом журналистам сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА .

"Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство - это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме", - сказал Рыбаков.

Сейчас внутренний рынок полностью обеспечен качественным топливом, пишет издание.

"Регулирование экспорта в ручном режиме" Белнефтехим "не проводит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", - добавил глава концерна.