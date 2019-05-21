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Саакашвили ожидает, что Зеленский восстановит его украинское гражданство


фото: REUTERS
Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили намерен в скором времени вернуться в Украину

Об этом он сказал в видеообращении в Facebook.

"Да, я собираюсь вернуться (в Украину, - ред.) ... Я собираюсь вернуться в Киев, потому что соскучился по Украине, по своим друзьям, по многим близким ... Я считаю Украину своим вторым домом", - заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналиста Дмитрия Гордона во время видеоконференции.

"Зеленский призвал всех, кто хочет строить новую Украину, вернуться в Украину и обещает всем гражданство. Мне не нужно гражданство. Меня нужно восстановить в гражданстве Украины. А для начала меня надо просто допустить на территорию Украины, поскольку пограничники от Порошенко получили запрет на мой въезд. Я думаю и надеюсь, что он будет отменен очень быстро ", - пояснил он.

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