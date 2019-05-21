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Бекешкина опровергла заявление Зеленского о низком доверии украинцев к Раде

Директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина отметила недостоверные социологические данные, которые приводит президент Владимир Зеленский , когда говорит о необходимости прекращения полномочий парламента

Об этом Бекешкина написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Читаю на сайте президента Украины: "Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий". Я так понимаю, что в официальных документах должны быть точные цифры. Так у меня вопрос: откуда взялись 4?" - задается вопросом Бекешкина.

Она напомнила, что согласно февральским опросам группы "Рейтинг" уровень доверия к Раде составлял 12%.

"12 мало? А вот в декабре 2015 года, через год после избрания, доверие к ВР, согласно опросу Деминициатив и КМИС, - 9,5%. Это по этой логике, распускать ВР нужно было уже через год после избрания", - пишет Бекешкина.

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