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Администрацию президента возглавит адвокат Коломойского, указ обнародован вечером, - СМИ


фото: pravda.com.ua
Указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента готовится к обнародованию во вторник вечером

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Богдан прямо не заявил о своем назначении, но заметил, что Зеленский назначит главой АП "человека из ближайшего окружения, которому он доверяет".

Кроме того, Богдан анонсировал первые кадровые указы главы государства на вечер 21 мая.

"Владимир Зеленский считает, что на эту должность (главы АП, - ред.) должен быть назначен близкий ему человек, которому он доверяет", - добавил Богдан.

Впрочем, он отметил, что пока не знает о решении, которое примет президент.

Ранее он заявлял, что не сможет отказать Зеленскому, в случае если тот предложит Богдану возглавить АП. На данный момент Богдан не приостановил адвокатскую деятельность и сотрудничает с президентом в качестве консультанта по юридическим вопросам.

Напомним, что Богдан является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

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