Россия получит новые санкции за раздачу паспортов в ОРДЛО, - Климкин
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире одного из телеканалов в пятницу, 26 апреля 2019 года, передает Интерфакс-Украина.
"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России: секторальных и экономических", - сказал он.
Читайте также: выход. Почему российские паспорта для ОРДЛО не беда, но вызов
Глава МИД подчеркнул, что Украина будет настаивать на введении не персональных санкций, как было после агрессии в Керченском проливе, а более жестких - секторальных или экономических ограничений.
Климкин предположил, что под санкции могут попасть "люди и компании, которые составляют основу кремлевского режима".
"Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", - добавил он.
- Напомним, Путин упростил выдачу паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом