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Россия получит новые санкции за раздачу паспортов в ОРДЛО, - Климкин


фото: dw.com
Украинские дипломаты работают над усилением международного давления на Россию из-за решения о выдаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире одного из телеканалов в пятницу, 26 апреля 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России: секторальных и экономических", - сказал он.

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Глава МИД подчеркнул, что Украина будет настаивать на введении не персональных санкций, как было после агрессии в Керченском проливе, а более жестких - секторальных или экономических ограничений.

Климкин предположил, что под санкции могут попасть "люди и компании, которые составляют основу кремлевского режима".

"Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", - добавил он.

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