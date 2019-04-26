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На выход. Почему российские паспорта для ОРДЛО не беда, но вызов


фото: espreso.tv
Официальные результаты ЦИК и холодный душ на спину массового патриота, что шестым президентом воюющей страны будет комик, - порадовали не всех

Споры, кто лучше - "25%" или "73" - могли бы продолжаться до бесконечности или до, не дай Бог, гражданской войны. Если бы лучшую политику сплочения разбушевавшегося выборами населения не проводил сам Кремль.

Не демократическая оппозиция, не записные патриоты в галицких вышиванках, а не либералы со знанием трех языков и абонентами в западные посольства. А Кремль и его приспешники ...

Указ Путина о выдаче двуглавых паспортов жителям ОРДЛО по упрощенной процедуре с предписанием, что это "долг перед говорящими и думающий по-русски людьми" забивает окончательный гвоздь в минский процесс и реинтеграцию этих территорий путем переговоров. Скорее даже вешает все договоренности на крючок, которые периодически повторяет кум Путина Медведчук: либо автономия, либо фактически признание, что территория ОРДЛО - уже гибридизированная Россия. Завоеванная территория, где РФ наконец признала свое присутствие после гигабайт лжи.

Наживку для жителей ОРДЛО об уравнивании их в правах с настоящими россиянами забрасывали уже давно. Вот боевик Ходаковский еще в феврале 2019 намекает , что метрики "ЛДНР" -  первый шаг к получению паспорта РФ.

Интересно, что еще в 2017 российское правительство разрешило украинцам получать гражданство по упрощенной системе. В декабре 2018 президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет подать заявление на прием в гражданство РФ отдаленно - по месту пребывания. А за несколько дней до принятия этого закона МИД РФ Лавров заявил, что не видит препятствий для того, чтобы граждане Украины, которые проживают на Донбассе, имели российские паспорта - и вспомнил конфликты  Абхазии и Приднестровья.

Поэтому кричать, что Россия решила паспортизовать жителей оккупированного Донбасса исключительно из-за победы Зеленского - неправда. Этот план практически разрабатывался еще с 2017 года, а первые информационные удочки забросали еще в 2015 году - когда вообще было не ясно, кто пойдет на выборы с Петром Порошенко.

Возможно, даже хорошо, что Россия подписала этот указ и объявила об июньской дизельной войне , потому что так руководство РФ заставляет Владимира Зеленского еще до инаугурации делать проукраинские антироссийские заявления. Ибо так мосты сжигают еще до любых попыток на словах помириться с Путиным, скажем, распитием водки или совместными полетами на Стерх.

Не секрет, что за три месяца избирательной кампании Путин стал бигбордной страшилкой - очень хорошо, что хозяин Кремля показывает, что он страшнее технологии на картоне кандидата, который так и не сумел сполна пользоваться военной повесткой.

Пакет российских "нежданчиков" от решений по поставкам нефти и газа в паспорта для ОРДЛО - предмет будущих торгов по Крыму и Донбассу к выборам в парламент. Что, вот видите "к чему привели ваши майданутые". В условиях, когда большинство электората считает, что главная компетенция президента это -снизить тарифы, лишить депутатов неприкосновенности и проводить прямые переговоры с Россией - это опасные мины.

Большая растерянность есть еще и потому, что новоиспеченный президент на фоне решительных точечных ударов агрессора пожаловался на оттягивание даты инаугурации и похвастался вояжем в Турцию, а вот, кто рулить МИД и Минобороны до сих пор - предмет разговоров для мольфаров, политических блаблабологив и шанс для выскочек, которые меняют политических хозяев со скоростью гельминта.

Мы, конечно, не умрем, но каждый политический скандал будет еще одной выпитой бутылкой виски и жалобой близким о чувстве растерянности в этом мире. Зато нам бы надо формировать свой пакет ответа.

Первым шагом вполне логично стало принятие закона о языке, который рассматривали еще с 28 февраля. По крайней мере никто теперь не раздавать российские паспорта русскоязычным дальше линии ОРДЛО.

Далее - надо играть с историей содержание новоиспеченных российских граждан. Получил паспорт РФ, сидя в ОРДЛО - катайся за пенсией в Ростов, а не Старобельск. Несколько миллионов иждивенцев на нерезиновую российскую экономику - что может больше разозлить жителей глубокой глубинки в Твери или Пскове.

Реальность говорит, что главный наш щит ВСУ, которые с линии фронта никуда не уходят и прикрывают всю Украину. Пока киевские политики осваивают жанр видеоселфи, а новоиспеченный президент привыкает к плюсам и минусам "быть гарантом" - эти ребята позволят вам отдохнуть на поясе и запланировать дешевую путешествие в Барселону на конец года.

А относительно просто - так не будет. Это время большой работы на обход и опережение, а не дешевых картинок на аватарках.

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