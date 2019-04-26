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В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку

Впервые в истории независимой Украины во Львове полностью демонтировали семиэтажный самострой, построенный с нарушениями

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По информации руководителя юридического отдела Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля г. Львова Святослава Киндратива, полный демонтаж многоэтажки на ул. Лычаковской, 259 завершено 25 апреля.

"Используя крупногабаритную 26-тонную технику, удалось снести весь дом. Теперь осталось только убрать строительный мусор ", - отметил он.

По словам Киндратива, работы по демонтажу продолжались около месяца. "Сначала сносили крышу, затем проводилась разрушение несущих строительных конструкций, дальше дом сносили секциями. Финансирование снос осуществлялось за счет средств исполнительного производства, работу выполняла подрядная организация ", - рассказал он.

Во Львовском горсовете добавляют, что это впервые в Украине снесли семиэтажный самострой.

"Прецедентов, чтобы сносили многоквартирный дом такого размера, построенный без документов, в стране еще не было", - отметили в пресс-службе.

По словам городского головы Львова Андрея Садового, этот прецедент должен стать предостережением для всех застройщиков по соблюдению законодательства в сфере градостроительства.

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