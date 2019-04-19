В Украине больше не требуется разрешение на перепланировку помещений
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
По его словам, теперь перепланировки всех жилых и нежилых зданий и помещений в них можно осуществлять без разрешения.
По его оценкам, такое упрощение будет способствовать улучшению инвестиционного климата и дерегуляции отрасли, в свою очередь, может положительно повлиять на позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по компоненту "Получение разрешений на строительство".
"В 2017 году Минрегион разработал перечень несложных работ в строительстве, которые можно выполнять без разрешения, и после которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. В прошлом году мы инициировали расширение этого перечня для упрощения ведения деятельности в строительстве, а также улучшение инвестклимата и дерегуляции отрасли ", - сообщил Парцхаладзе.
Чиновник отметил, что в перечень были включены работы по перепланировке жилых и нежилых зданий и помещений в них (без вмешательства в несущие конструкции), которые относятся к объектам СС2 и СС3.
"Раньше это было возможно только для объектов СС1. Правительство поддержало эти изменения и теперь по упрощенной процедуре это можно делать по всем жилыми и нежилыми объектами", - пояснил замминистра.
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