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В Украине больше не требуется разрешение на перепланировку помещений


фото: nnov.kp
Правительство внесло изменения в перечень строительных работ, не требующих разрешительных документов на их выполнение, и по окончании которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

По его словам, теперь перепланировки всех жилых и нежилых зданий и помещений в них можно осуществлять без разрешения.

По его оценкам, такое упрощение будет способствовать улучшению инвестиционного климата и дерегуляции отрасли, в свою очередь, может положительно повлиять на позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по компоненту "Получение разрешений на строительство".

"В 2017 году Минрегион разработал перечень несложных работ в строительстве, которые можно выполнять без разрешения, и после которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. В прошлом году мы инициировали расширение этого перечня для упрощения ведения деятельности в строительстве, а также улучшение инвестклимата и дерегуляции отрасли ", - сообщил Парцхаладзе.

Чиновник отметил, что в перечень были включены работы по перепланировке жилых и нежилых зданий и помещений в них (без вмешательства в несущие конструкции), которые относятся к объектам СС2 и СС3.

"Раньше это было возможно только для объектов СС1. Правительство поддержало эти изменения и теперь по упрощенной процедуре это можно делать по всем жилыми и нежилыми объектами", - пояснил замминистра.

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