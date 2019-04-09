"Даю 2 недели": Гройсман поручил найти ЖК, где не хватает детсадов, школ и поликлиник

9 апреля, 2019, 15:33

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития и ЖКХ за 2 недели собрать данные о наличии социальной инфраструктуры на объектах жилищного строительства в областных и районных центрах

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в течение двух недель проанализировать объекты жилищного строительства в областных и районных центрах наличие социальной инфраструктуры - детских садов, школ, поликлиник.

"Я считаю, когда в общинах дают разрешение строить целые жилые массивы и не строят за счет инвесторов детские сады и школы, высшая ступень коррупции и взяточничества. В строительство квадратного метра жилья эти средства закладываются. А если у нас нет этих построенных объектов , то где деньги? Я даю поручение Минрегиону, за две недели проанализировать все областные центры, все районные центры, где ведется активное строительство, и показать эту статистику ", - сказал премьер на заседании координационного совета в Днепре.

Он отметил, что отдельные случаи в застраиваются микрорайонах, когда потребность в детсадах и школах превышает имеющееся предложение в 5-7 раз.

"Если квартира, торговый центр, магазин приносят колоссальные прибыли строительным компаниям, я не против. Но в комплексе должны быть все условия для жизни людей", - подчеркнул премьер-министр.