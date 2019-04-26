Трамп анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином

26 апреля, 2019, 10:34

Президент США Дональд Трамп сообщил о скорой встрече в Белом доме с председателем КНР Си Цзиньпином

Об этом сообщает Голос Америки .

Сообщается, что в ходе этой встречи, возможно, будет подписано соглашение о торговле между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

Во вторник в Белом доме сообщили, что министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер проведут на этой неделе дополнительные переговоры о прекращении американо-китайской торговой войны. 8 мая в Вашингтон с визитом прибудет вице-премьер КНР Лю Хэ, возглавляющий на китайскую делегацию.

Ранее президент Трамп говорил, что планирует подписать торговое соглашение во время саммита по Си Цзиньпином.