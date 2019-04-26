Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерного оружия
Об этом Трамп сказал в интервью Fox News .
"Я вижу, как президент Путин в России делает заявление, что замечательно иметь возможность помочь нам с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия - мы все должны это сделать. Россия должна это сделать, Китай должен это сделать. Кстати президент Китая очень помог с границей - я говорю о границе между Северной Кореей и Китаем ", - сказал Трамп.
По данным CNN , Белый дом сейчас проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы разработать для Трампа варианты ядерного соглашения.
"Президент дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и все оружие - все боеголовки, все ракеты. Мы стремимся предоставить президенту варианты как можно скорее, чтобы дать ему как можно больше пространства в календаре", - сообщил собеседник издания - старший чиновник из Белого дома.
- Напомним, The Washington Post сообщила, что Трамп планирует подписать ядерный договор с Россией и Китаем .
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