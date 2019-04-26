26 апреля, 2019, 10:16

Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерного оружия

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News .

"Я вижу, как президент Путин в России делает заявление, что замечательно иметь возможность помочь нам с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия - мы все должны это сделать. Россия должна это сделать, Китай должен это сделать. Кстати президент Китая очень помог с границей - я говорю о границе между Северной Кореей и Китаем ", - сказал Трамп.

По данным CNN , Белый дом сейчас проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы разработать для Трампа варианты ядерного соглашения.

"Президент дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и все оружие - все боеголовки, все ракеты. Мы стремимся предоставить президенту варианты как можно скорее, чтобы дать ему как можно больше пространства в календаре", - сообщил собеседник издания - старший чиновник из Белого дома.