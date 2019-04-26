Трамп планирует подписать ядерный договор с Россией и Китаем, - WP
Об этом сообщает The Washington Post .
По словам представителей администрации, президент Трамп приказал своей администрации подготовить почву для новых соглашений о контроле над вооружениями с Россией и Китаем.
По словам высокопоставленного представителя администрации, цель этого - ограничить не регулируемые никакими договорами российские ядерные вооружения, и убедить Китай присоединиться к пакту о контроле над вооружениями, впервые ограничив или проверив его возможности.
Инициатива все еще находится на очень ранней стадии.
"Президент исходит из того, что нам нужно смотреть на более амбициозный контроль над вооружениями, который будет касаться большего количества оружия", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.
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