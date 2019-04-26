"Устал, бидося": соцсети о вояже Зеленского в Турцию на отдых

26 апреля, 2019, 13:56

В соцсетях отреагировали на поездку победителя президентских выборов Владимира Зеленского в Турцию на отдых

Об этом Зеленский сообщил в Facebbok.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело ". А сам через 2 дня назад. За 4 месяца ... первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха", - сообщил он.

"Весело" - это ежегодный фестиваль, который студия "Квартал 95" проводит в турецком Бодруме.

На сайте студии отмечается , что "Весело" - это большой "пионерский лагерь" с насыщенной спортивно-развлекательной программой. Он продлится в течение недели: с 30 апреля по 7 мая.

На фестивале выступят Тина Кароль, Настя Каменских и группа "Антитела". За спортивную часть, сообщают организаторы, будет отвечать Василий Вирастюк.

В соцсетях отреагировали на отдых Зеленского по-разному. В частности, начали появляться первые шутки по поводу "первого визита президента Зеленского".

В комментариях к публикации шоумена мысли также разделились.

Некоторые пользователи возмутились тем, как можно поехать на отдых в момент, когда Кремль принимает решение о выдаче российских паспортов для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР", а другие - наоборот, не видят в этом ничего ужасного, ведь Зеленский до сих пор не вступил на должность президента и "все равно ничего не может сделать".

Заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о рабочем графике Петра Порошенко и добавила, что так же интенсивно работала его команда.

"В течение этих пяти лет президент Порошенко имел всего несколько дней отпуска ..... Более того, он не имел выходных. Все субботы - воскресенья были рабочими, график продолжался до 1-2 ночи. Еженедельные командировки, иногда несколько стран и регионов 7 дней ", - написала Геращенко.

"Оказывается, можно было устать, записать веселый блог о яжемать и быть с детьми", - добавила она.

А журналистка Соня Кошкина не увидела проблемы в поездке Зеленского в Турцию, но посоветовала ему не участвовать в концерте "95 квартала".

"Надеюсь, ему хватит здравого смысла в них не участвовать. Также надеюсь на то, что афиши" Лиги смеха "на 23 и 25 мая, где Зеленский заявлен в качестве ведущего, скоро исчезнут с подступов к" Октябрьскому ", - написала она.

Другие же пользователи шутят, что Зеленский устал.

"А где реакция на раздачу паспортов Где звонки Макрона и Меркель Где призывы к западу защитить нашу территориальную целостность? 4 месяца работал. Устал, бидося. Ну ниче, уже один у нас отдыхал много и страусов разводил", - написал пользователь Денис Андрус .

Напомним, что 26 апреля Зеленский сообщил, что улетел на отдых в Турцию с детьми .