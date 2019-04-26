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Зеленский похвастался вылетом на отдых в Турцию

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский улетел на отдых в Турцию с детьми

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

По его словам, это первые выходные за +4 месяца.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело ". А сам за 2 дня назад. За 4 месяца - первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха", - написал Зеленский .

 

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