Зеленский похвастался вылетом на отдых в Турцию

26 апреля, 2019, 07:53

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

По его словам, это первые выходные за +4 месяца.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело ". А сам за 2 дня назад. За 4 месяца - первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха", - написал Зеленский .