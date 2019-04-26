Опрос об "отделении" Галичины: СБУ не нашла нарушений, - КМИС
26 апреля, 2019, 08:08
Служба безопасности Украины не нашла никаких нарушений по факту проведения опроса, в котором респондентов спрашивают о присоединении Галичины к Польше
Об этом сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в Facebook.
"Представитель СБУ позвонил сегодня и сообщил, что проверка не выявила нарушений", - написал он.
Ранее сообщалось, что КМИС продолжает опрос об отделении Галичины, несмотря на проверку СБУ.
Напомним, СБУ Львовщины проверяет опрос КМИС, в котором респондентов спрашивали о присоединении Галичины к Польше.
В опросе говорится о "перспективах региона" вроде "отдельного независимого государства" или "присоединение к другому государству".
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом