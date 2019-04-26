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Опрос об "отделении" Галичины: СБУ не нашла нарушений, - КМИС

Служба безопасности Украины не нашла никаких нарушений по факту проведения опроса, в котором респондентов спрашивают о присоединении Галичины к Польше

Об этом сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в Facebook.

"Представитель СБУ позвонил сегодня и сообщил, что проверка не выявила нарушений", - написал он.

Ранее сообщалось, что КМИС продолжает опрос об отделении Галичины, несмотря на проверку СБУ.

Напомним, СБУ Львовщины проверяет опрос КМИС, в котором респондентов спрашивали о присоединении Галичины к Польше.

В опросе говорится о "перспективах региона" вроде "отдельного независимого государства" или "присоединение к другому государству".

 

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