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КМИС продолжает опрос об отделении Галичины, несмотря на проверку СБУ

Киевский международный институт социологии продолжает опрос, в котором респондентов спрашивают о присоединении Галичины к Польше

Об этом заявил заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий, передает Общественное.

"На самом деле опрос еще проводится. Его начали с понедельника, 22 апреля, и должны были закончить в начале следующей недели, 29 апреля. Я надеюсь, что мы уложимся в эти сроки и 3 мая мы должны передать результаты опроса заказчику, "Зеркалу недели"", - сказал он.

Грушецкий также отметил, что организатора опроса на Львовщине вызвали в СБУ и говорили с ней 4:00. Также приехали в офис КМИС в Киеве и офиса гендиректора Владимира Паниотто.

Напомним, СБУ Львовщины проверяет опрос КМИС, в котором респондентов спрашивали о присоединении Галичины к Польше.

В опросе говорится о "перспективах региона" вроде "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству".

 

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