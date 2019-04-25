КМИС продолжает опрос об отделении Галичины, несмотря на проверку СБУ
Об этом заявил заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий, передает Общественное.
"На самом деле опрос еще проводится. Его начали с понедельника, 22 апреля, и должны были закончить в начале следующей недели, 29 апреля. Я надеюсь, что мы уложимся в эти сроки и 3 мая мы должны передать результаты опроса заказчику, "Зеркалу недели"", - сказал он.
Грушецкий также отметил, что организатора опроса на Львовщине вызвали в СБУ и говорили с ней 4:00. Также приехали в офис КМИС в Киеве и офиса гендиректора Владимира Паниотто.
Напомним, СБУ Львовщины проверяет опрос КМИС, в котором респондентов спрашивали о присоединении Галичины к Польше.
В опросе говорится о "перспективах региона" вроде "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству".
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