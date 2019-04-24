КМИС опросил жителей Галичины об отделении региона. СБУ проверяет
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Служба проверяет распространение опроса провокационного характера, в котором говорится о "перспективах региона" вроде "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству", говорится в сообщении.
Киевский международный институт социологии по заказу издания "Зеркало недели", провел опрос: "Мнеия и взгляды жителей Галичины". В опросе был вопрос: "Какой вы видите судьбу Галичины?"
Варианты ответа:
- в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции;
- в составе унитарной децентрализованной Украины, где области и местное самоуправление получают широкие полномочия и большую бюджетную самостоятельность;
- Галичина должна стать субъектом федерации в составе федеративной Украины;
- Галичина должна стать отдельным независимым государством, включая Львовскую, Ивано-Франковске и Тернопольскую области;
- Галичина должна присоединиться к Польше.
В СБУ отмечают, что в проведении такого опроса усматриваются отдельные признаки состава преступления, а именно публичных призывов или распространения материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
В Киевском международном институте социологии объяснили, что провели опрос не для того, чтобы распространять, а наоборот, чтобы выявить проявления сепаратизма среди жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.
Об этом заявил гендиректор КМИС Владимир Паниотто в Facebook.
"Выявление реальной ситуации может помочь бороться с этим явлением (если оно существует). Аналогичное наше исследование в апреле 2014 года, по оценкам некоторых экспертов, способствовало провалу проекта "Новороссия", - отметил Паниотто.
В КМИС отметили, что украинские социологи регулярно проводят замеры уровня поддержки сепаратизма или автономии отдельных регионов страны.
"Это не призывы и не предложение, а вопрос. Каким образом мы можем узнать о распространенности сепаратистских настроений, если не будем ставить таких вопросов?" - отметил социолог.
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