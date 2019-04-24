КМИС опросил жителей Галичины об отделении региона. СБУ проверяет

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Служба проверяет распространение опроса провокационного характера, в котором говорится о "перспективах региона" вроде "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству", говорится в сообщении.

Киевский международный институт социологии по заказу издания "Зеркало недели", провел опрос: "Мнеия и взгляды жителей Галичины". В опросе был вопрос: "Какой вы видите судьбу Галичины?"

Варианты ответа:

в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции;

в составе унитарной децентрализованной Украины, где области и местное самоуправление получают широкие полномочия и большую бюджетную самостоятельность;

Галичина должна стать субъектом федерации в составе федеративной Украины;

Галичина должна стать отдельным независимым государством, включая Львовскую, Ивано-Франковске и Тернопольскую области;

Галичина должна присоединиться к Польше.

В СБУ отмечают, что в проведении такого опроса усматриваются отдельные признаки состава преступления, а именно публичных призывов или распространения материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В Киевском международном институте социологии объяснили, что провели опрос не для того, чтобы распространять, а наоборот, чтобы выявить проявления сепаратизма среди жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.