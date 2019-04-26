Минобразования уменьшило нацменьшинствам порог по украинскому языку во время ВНО
Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает РБК-Украина .
Ученикам 11 классов из венгерских и румынских школ введут адаптивный порог, говорится в сообщении.
"В этом году мы ввели разумное приспособление к целевой категории выпускников школ с языками национальных меньшинств, язык которых не относится к группе славянских языков", - отметила министр.
По словам Гриневич, детям из венгерских и румынских школ, язык которых очень отличается от украинского, сложно осваивать украинский.
"До недавнего времени у них было мало возможностей изучать украинский язык. Для них будет установлено адаптивный порог, ниже обычного. Он даст им возможность участвовать в отборе в учреждения высшего образования", - отметила Гриневич.
- Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что закон о государственном языке № 5670-д будет подписан спикером 14 мая и передан президенту.
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