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Парубий сообщил, когда подпишет языковой закон


фото: rada.gov.ua
Закон о государственном языке № 5670-д будет подписан спикером ВРУ 14 мая

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время утреннего заседания в пятницу, передает Еспресо.TV

"На следующем пленарном заседании безотлагательно мы рассмотрим все эти постановления, безотлагательно я подпишу закон о языке, безотлагательно - и об этом есть полная договоренность - президент Петр Порошенко подпишет закон", - сказал Парубий.

Он объяснил, почему не сделает этого раньше.

"Поступило уже 4 постановления об отмене закона об украинском языке, и хочу тоже сказать, что дается регламентом Верховной Рады Украины двое суток на внесение подобных постановлений. Суть заключается в том, что отмена этих постановлений не предоставляет Верховной Раде никаких трудностей, но если мы их отменим быстрее, чем через двое суток, и закон будет подписан быстрее, чем через двое суток, это может поставить под сомнение легитимность закона ", - отметил Парубий.

Он предостерег от нарушения регламентных норм, ведь это позволит депутатам обратиться в Конституционный суд и обжаловать легитимность закона о языке.

"Но мы не должны дать ни малейшего шанса, чтобы в Конституционном суде был шанс для того, чтобы поставить под сомнение закон об украинском языке", - добавил спикер парламента.

  • Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.

 

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