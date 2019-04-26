Парубий сообщил, когда подпишет языковой закон

26 апреля, 2019, 13:15

Закон о государственном языке № 5670-д будет подписан спикером ВРУ 14 мая

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время утреннего заседания в пятницу, передает Еспресо.TV

"На следующем пленарном заседании безотлагательно мы рассмотрим все эти постановления, безотлагательно я подпишу закон о языке, безотлагательно - и об этом есть полная договоренность - президент Петр Порошенко подпишет закон", - сказал Парубий.

Он объяснил, почему не сделает этого раньше.

"Поступило уже 4 постановления об отмене закона об украинском языке, и хочу тоже сказать, что дается регламентом Верховной Рады Украины двое суток на внесение подобных постановлений. Суть заключается в том, что отмена этих постановлений не предоставляет Верховной Раде никаких трудностей, но если мы их отменим быстрее, чем через двое суток, и закон будет подписан быстрее, чем через двое суток, это может поставить под сомнение легитимность закона ", - отметил Парубий.

Он предостерег от нарушения регламентных норм, ведь это позволит депутатам обратиться в Конституционный суд и обжаловать легитимность закона о языке.

"Но мы не должны дать ни малейшего шанса, чтобы в Конституционном суде был шанс для того, чтобы поставить под сомнение закон об украинском языке", - добавил спикер парламента.