Ким Чен Ын по неизвестным причинам сократил визит в Россию

26 апреля, 2019, 11:11

Лидер КНДР Ким Чен Ын сократил культурную программу во Владивостоке и покинул Россию раньше, чем ожидалось

Как сообщает Интерфакс, в программе Ким Чен Ына на пятницу была церемония у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота, торжественный прием в пригороде, посещение Приморского океанариума и просмотр балета Спящая красавица на Приморской сцене Мариинского театра.

Однако по неизвестным причинам северокорейский лидер уже выехал из Владивостока на своем бронепоезде.