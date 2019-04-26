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Ким Чен Ын по неизвестным причинам сократил визит в Россию


фото: REUTERS
Лидер КНДР Ким Чен Ын сократил культурную программу во Владивостоке и покинул Россию раньше, чем ожидалось

Как сообщает Интерфакс, в программе Ким Чен Ына на пятницу была церемония у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота, торжественный прием в пригороде, посещение Приморского океанариума и просмотр балета Спящая красавица на Приморской сцене Мариинского театра.

Однако по неизвестным причинам северокорейский лидер уже выехал из Владивостока на своем бронепоезде.

  • Как сообщалось, 24 апреля Ким Чен Ын прибыл в РФ на бронепоезде.
  • 25 апреля во Владивостоке состоялась первая встреча   Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры продолжались почти 2:00 и завершились без совместных заявлений и подписания документов.
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