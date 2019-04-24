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Ехал на бронированном поезде. Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию


фото: Reuters
Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию на встречу с президентом Путиным

Об этом сообщает сайт Администрации Приморского края.

Отмечается, что Ким Чен Ын приехал на бронепоезде на станцию Хасан Приморского края, где его встретили местные чиновники.

"Я рад оказаться на российской земле", - отметил Ким Чен Ын.

Он добавил, что это не последний его визит в Россию.

Фото: Reuters

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