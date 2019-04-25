Путин и Ким Чен Ын почти два часа говорили "тет-а-тет"

"Разговор "тет-а-тет" президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, который длился почти два часа, завершился. Первоначально предполагалось, что он продлится чуть менее часа", - говорится в сообщении.

Далее встреча руководителей двух стран продолжится в расширенном составе с участием делегаций. Затем будет прием, на котором по просьбе северокорейской стороны Ким Чен Ына будут угощать блюдами русской национальной кухни. По итогам встречи лидеров не будет ни общих заявлений, ни подписания документов, однако ожидается, что президент РФ выйдет к журналистам, чтобы поделиться впечатлениями от саммита.

После завершения встречи в узком составе перед началом переговоров с участием членов делегаций Ким Чен Ын определил порядок переговоров так: "Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями о ситуации на Корейском полуострове ... обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса, обменяться мнениями по развитию наших двусторонних отношений в соответствии с требованиями нового века ", - сказал Ким Чен Ын. Также по его словам, у него с Путиным "только что состоялся очень содержательный обмен мнениями лицом к лицу по вопросам, представляющим взаимный интерес, по всем актуальным проблемам".

По информации Кремля, на российско-северокорейские переговоры на высшем уровне запланировано около четырех часов.

Визит Ким Чен Ына в Россию - первый для северокорейского лидера, который возглавил страну в 2011 году.

Как сообщалось, 24 апреля Ким Чен Ын прибыл в РФ на бронепоезде.

Учитывая приостановленные переговоры Пхеньяна с Вашингтоном по денуклеаризации, Ким, скорее всего, намерен продемонстрировать миру, что связи КНДР с Китаем и РФ остаются крепкими, сообщают источники.