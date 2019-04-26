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Климкин заявил, что встреча в нормандском формате пока не планируется


фото: REUTERS
В ближайшие недели встреча лидеров стран нормандского формата не планируется

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.

Кроме того, по его словам, министерская встреча также не планируется.

"Я не знаю о планировании встречи в нормандском формате на высшем уровне в ближайшие недели. Также речь не идет о министерской встрече", - сказал Климкин.

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