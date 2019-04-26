Климкин заявил, что встреча в нормандском формате пока не планируется
26 апреля, 2019, 16:47
В ближайшие недели встреча лидеров стран нормандского формата не планируется
Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.
Кроме того, по его словам, министерская встреча также не планируется.
"Я не знаю о планировании встречи в нормандском формате на высшем уровне в ближайшие недели. Также речь не идет о министерской встрече", - сказал Климкин.
- Напомним, накануне второго тура выборов нынешний президент Украины Петр Порошенко анонсировал встречу лидеров нормандской четверки во время празднования 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
- В МИД Украины сообщили, что встречи нормандской четверки с участием победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского может не быть в июне.
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