Климкин заявил, что встреча в нормандском формате пока не планируется

26 апреля, 2019, 16:47

В ближайшие недели встреча лидеров стран нормандского формата не планируется

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.

Кроме того, по его словам, министерская встреча также не планируется.

"Я не знаю о планировании встречи в нормандском формате на высшем уровне в ближайшие недели. Также речь не идет о министерской встрече", - сказал Климкин.