Порошенко сказал, когда может состояться встреча в "нормандском формате" с участием Путина

16 апреля, 2019, 20:07

В июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии может пройти встреча в "нормандском формате"

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко .

"С президентом Франции и канцлером Германии мы договорились, что в координации с президентом США в честь дня высадки союзнических войск в Нормандии будет приглашен Путин. И мы соберемся для обсуждения четкой программы, чтобы наконец на многострадальную землю Украины пришел мир", - говорится на странице президента в Тwitter.