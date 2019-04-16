Порошенко сказал, когда может состояться встреча в "нормандском формате" с участием Путина
16 апреля, 2019, 20:07
В июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии может пройти встреча в "нормандском формате"
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко .
"С президентом Франции и канцлером Германии мы договорились, что в координации с президентом США в честь дня высадки союзнических войск в Нормандии будет приглашен Путин. И мы соберемся для обсуждения четкой программы, чтобы наконец на многострадальную землю Украины пришел мир", - говорится на странице президента в Тwitter.
С Президентом Франции и Канцлером Германии мы договорились, что в координации с Президентом США в честь дня высадки союзнических войск в Нормандии будет приглашен Путин. И мы соберемся для обсуждения четкой программы, чтобы наконец на многострадальную землю Украины пришел мир- Петр Порошенко (@poroshenko) 16 апреля 2019
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