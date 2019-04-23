Встречи нормандской четверки с участием Зеленского в июне может не быть, - МИД

23 апреля, 2019, 13:49

Встречи нормандской четверки с участием победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского может не быть в июне

Об этом заявил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев в эфире Общественного.

По его словам, команда новоизбранного главы государства может не успеть подготовиться к встрече с лидерами Франции, Германии и России на высшем уровне, поэтому нет высокой вероятности в ее проведении.

"Встреча планировалась (Петром Порошенко - ред.), но изменились обстоятельства. Однако всякое может быть, новоизбранный президент может захотеть принять участие во встрече. Но опять же, очень много факторов надо будет учесть", - сказал Макеев.

Он пояснил, что дипломатические встречи долго готовят.

"Не может быть встреча ради встречи, она должна быть подготовлена, должны быть готовые решения встречи на высшем уровне. Очевидно, что этому будет предшествовать мощная работа", - резюмировал представитель МИД.

Напомним, накануне второго тура выборов нынешний президент Украины Петр Порошенко анонсировал встречу лидеров нормандской четверки во время празднования 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.