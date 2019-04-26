Климкин в Брюсселе обсудит с венгерским коллегой "языковой закон"

26 апреля, 2019, 19:49

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет в Брюсселе встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто

Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.

На встрече он обсудит новый закон о функционировании украинского языка как государственного.

Климкин и Сийярто обсудят украинский закон на министерском заседании "Восточного партнерства".

"Считаю, что наши венгерские партнеры сознательно выбрали линию на конфронтацию. Я буду говорить об этом с Петером Сийярто в Брюсселе через две недели, когда состоится министерское заседание" Восточного партнерства ", - сказал Климкин.