Климкин в Брюсселе обсудит с венгерским коллегой "языковой закон"
26 апреля, 2019, 19:49
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет в Брюсселе встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто
Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.
На встрече он обсудит новый закон о функционировании украинского языка как государственного.
Климкин и Сийярто обсудят украинский закон на министерском заседании "Восточного партнерства".
"Считаю, что наши венгерские партнеры сознательно выбрали линию на конфронтацию. Я буду говорить об этом с Петером Сийярто в Брюсселе через две недели, когда состоится министерское заседание" Восточного партнерства ", - сказал Климкин.
- Напомним, в четверг, 25 апреля, Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.
- Украинский закон о языке, якобы, нарушает права венгерского меньшинства, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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