ЦИК подвела итоги голосования украинцев за рубежом

Об этом сообщает Укринформ .

ЦИК составила и подписала протокол с итогами голосования во втором туре за рубежом, говорится в сообщении.

"Протокол Центральной избирательной комиссии об итогах повторного голосования в пределах зарубежного избирательного округа подписано всеми 16-ю членами ЦИК. Ни один член ЦИК не подписал протокол с особым мнением", - заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Отмечается, что итоговый протокол составлен в количестве двух экземпляров на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках и сообщений о содержании некоторых протоколов УИК, переданных с помощью технических средств связи (с тех зарубежных участков, где физически еще не смогли доставить оригиналы протоколов).

По данным ЦИК, за границей участие во втором туре президентских выборов приняли 59 тыс. 830 украинцев. По результатам голосования лидерство получил Петр Порошенко , за которого проголосовали 54,73% избирателей, за Владимира Зеленского - 43,78% избирателей.