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Языковой закон: Рада завершила рассмотрение всех поправок к законопроекту


фото: umoloda.kiev.ua
Верховная Рада Украины рассмотрела все 2082 поправки к законопроекту №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания, передает Еспресо.TV.

"Мы закончили рассмотрение поправок. Каждая поправка была названа, права оппозиции были полностью защищены", - заявил глава парламента Андрей Парубий.

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После выступлений нардепов Рада должна перейти к голосованию по законопроекту.

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