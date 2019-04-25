Под Верховной Радой началась акция в поддержку языкового законопроекта. ТРАНСЛЯЦИЯ

25 апреля, 2019, 09:15

Политические и общественные деятели, литераторы, издатели, артисты призывают парламентариев принять законопроект №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного", голосование которого состоится сегодня, 25 апреля

Акция по инициативе Общественной коалиции "Украине - закон о государственном языке" началась в четверг, 25 апреля, и продлится до принятия законопроекта.

В ней принимают участие соучредитель Народного руха Украины Владимир Яворивский, украинские поэты Павел Мовчан и Дмитрий Павлычко, писатели Василий Шкляр и Юрий Щербак, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, группы "Тінь Сонця", "Мандри", "Хорея Козацька", "Гайдамаки", "Очеретяний кіт" и другие.

Законопроект №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного" подготовлен Комитетом по вопросам культуры и духовности в сотрудничестве с общественностью. Проект консолидирован политиками, правительством, учеными юристами и гражданским обществом. Он устанавливает нормы применения государственного языка в публичной сфере и направлен на защиту и развитие украинского языка.

Напомним, рассмотрение законопроекта 5670-д во втором чтении длится с 28 февраля. В четверг, 25 апреля, Верховная Рада планирует завершить рассмотрение более двух тысяч поправок и голосовать проект в целом.

По словам главы парламента Андрей Парубий, 5 фракций поддерживают законопроект "О функционировании украинского языка как государственного".