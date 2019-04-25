VIP-вакансия: "Укрнафта" ищет нового главу правления

25 апреля, 2019, 20:31

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" начинает поиск нового главы правления компании

Об этом заявил глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина.

Действующий глава правления Марк Роллинс покинет пост 30 апреля и ему будет выплачена компенсация за досрочное прекращение контракта, говорится в сообщении.

"Пока мы только обсудили стратегию поиска на должность главы правления "Укрнафты". Замечу, что до конца этого месяца истекает срок полномочий господина Роллинса", - отметил глава совета.

По словам Витренко, с 1 мая полномочия главы правления будет выполнять Олег Гез.

"В ближайшее время, в соответствии со стратегией, мы начнем поиск кандидатов на главу правления", - подчеркнул Витренко.