VIP-вакансия: "Укрнафта" ищет нового главу правления
25 апреля, 2019, 20:31
Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" начинает поиск нового главы правления компании
Об этом заявил глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина.
Действующий глава правления Марк Роллинс покинет пост 30 апреля и ему будет выплачена компенсация за досрочное прекращение контракта, говорится в сообщении.
"Пока мы только обсудили стратегию поиска на должность главы правления "Укрнафты". Замечу, что до конца этого месяца истекает срок полномочий господина Роллинса", - отметил глава совета.
По словам Витренко, с 1 мая полномочия главы правления будет выполнять Олег Гез.
"В ближайшее время, в соответствии со стратегией, мы начнем поиск кандидатов на главу правления", - подчеркнул Витренко.
- Напомним, 28 марта 2019 года акционеры ПАО "Укрнафта" 28 марта 2019 года привели структуру в соответствие с требованиями закона об акционерных обществах, выбрали новый наблюдательный совет и предоставили ему больше полномочий.
- В июле 2015 года главой "Укрнафты" выбрали британца Марка Роллинза, однако в связи с изменением в структуре управления компанией, акционеры решили досрочно прекратить полномочия действующего главы правления Марка Роллинса 30 апреля.
- 11 апреля исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко возглавил наблюдательный совет ПАО "Укрнафта".
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