//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

VIP-вакансия: "Укрнафта" ищет нового главу правления

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" начинает поиск нового главы правления компании

Об этом заявил глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина.

Действующий глава правления Марк Роллинс покинет пост 30 апреля и ему будет выплачена компенсация за досрочное прекращение контракта, говорится в сообщении.

"Пока мы только обсудили стратегию поиска на должность главы правления "Укрнафты". Замечу, что до конца этого месяца истекает срок полномочий господина Роллинса", - отметил глава совета.

По словам Витренко, с 1 мая полномочия главы правления будет выполнять Олег Гез.

"В ближайшее время, в соответствии со стратегией, мы начнем поиск кандидатов на главу правления", - подчеркнул Витренко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать