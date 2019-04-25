Верховный суд закрыл дело об отмене Томоса
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
25 апреля суд рассмотрел иск и пришел к выводу, что он не имеет признаков административной юрисдикции, говорится в сообщении.
Отмечается, что Верховный суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018 №2410-VIII "О поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине".
Отмечается, что религиозные организации просили суд признать противоправным и отменить постановление парламента о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии.
- Напомним, 4 апреля Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что просит Вселенского патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
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Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что после выборов в Украине не существует никаких рисков для отзыва Томоса об автокефалии ПЦУ.
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