//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Верховный суд закрыл дело об отмене Томоса

Верховный суд закрыл производство по делу о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

25 апреля суд рассмотрел иск и пришел к выводу, что он не имеет признаков административной юрисдикции, говорится в сообщении.

Отмечается, что Верховный суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018 №2410-VIII "О поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине".

Отмечается, что религиозные организации просили суд признать противоправным и отменить постановление парламента о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать