Верховный суд закрыл дело об отмене Томоса

25 апреля, 2019, 16:58

Верховный суд закрыл производство по делу о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

25 апреля суд рассмотрел иск и пришел к выводу, что он не имеет признаков административной юрисдикции, говорится в сообщении.

Отмечается, что Верховный суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018 №2410-VIII "О поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине".

Отмечается, что религиозные организации просили суд признать противоправным и отменить постановление парламента о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии.