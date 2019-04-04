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В УПЦ МП призвали Варфоломея отозвать томос, потому что это "вредит украинскому православию"

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата просит Вселенского патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ)

Об этом Московский патриархат сообщил в информационно-просветительском отделе УПЦ .

Сообщается, что накануне Синод УПЦ принял заявление о текущей ситуации, в которой констатировал "вред украинскому православию".

"Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должны признать свою ошибку и работать над исправлением. Способом исправления этой ошибки могли бы стать отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыв Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса", - говорится в заявлении.

Напомним, 22 декабря 2018 г. Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП) на РПЦ, ведь их руководящий центр находится на территории государства-агрессора.

Чуть позже в УПЦ (МП) заявили, что не прекратят существование после отказа изменить название.

 

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