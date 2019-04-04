В УПЦ МП призвали Варфоломея отозвать томос, потому что это "вредит украинскому православию"
Об этом Московский патриархат сообщил в информационно-просветительском отделе УПЦ .
Сообщается, что накануне Синод УПЦ принял заявление о текущей ситуации, в которой констатировал "вред украинскому православию".
"Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должны признать свою ошибку и работать над исправлением. Способом исправления этой ошибки могли бы стать отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыв Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса", - говорится в заявлении.
Напомним, 22 декабря 2018 г. Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП) на РПЦ, ведь их руководящий центр находится на территории государства-агрессора.
Чуть позже в УПЦ (МП) заявили, что не прекратят существование после отказа изменить название.
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