Не существует никаких рисков для отзыва Томоса об автокефалии, - Епифаний

11 апреля, 2019, 19:12

После выборов в Украине не существует никаких рисков для отзыва Томоса об автокефалии ПЦУ

Об этом заявил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, сообщает "Укринформ".

Епифаний отметил, что к потере Томоса не может привести даже изменение государственного курса Украины.

"Я не вижу риска потери Томоса, поскольку мы уже являемся Украинской поместной православной церковью. Сейчас мы наблюдаем со стороны РПЦ заявления, побуждающие верующих к принятию определенных решений во время выборов. Совершается моральное давление. Мол, видите, сменится власть и тогда могут отозвать Томос", - отметил Епифаний.

Митрополит отметил, что РПЦ не может влиять на такие решения - это зависит от решения Вселенского Патриарха, который не собирается отзывать Томос.

"Решение принято раз и навсегда. Оно необратимое. Томос будет навеки", - подчеркнул Епифаний.