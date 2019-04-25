В "ДНР" упрощают пересечение границы с РФ для массового получения российских паспортов

25 апреля, 2019, 14:36

Глава т.н. "ДНР" Денис Пушилин поручил своим "ведомствам" упростить пересечение границы оккупированной части Донбасса с Россией

Об этом сообщает ТАСС.

Так называемым "министру доходов и сборов" и "министру госбезопасности" Пушилин поручил разработать упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с РФ, говорится в сообщении.

Отмечается, что эти меры должны обеспечить централизованную доставку жителей оккупированной Донетчины для получения гражданства РФ.

Отмечается, что главарь "ДНР" установил для своих подчиненных срок разработки механизма: до 3 мая текущего года.