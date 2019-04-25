СНБО может собраться из-за российских паспортов на Донбассе
25 апреля, 2019, 20:57
Совет национальной безопасности и обороны Украины может провести заседание после заседания Совета безопасности ООН по вопросу об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями Донбасса
Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает 5 канал.
По его словам, СНБО может собраться после заседания Совбеза ООН.
"Мы ждем заседания Совета безопасности ООН, которое состоится в 22:00 по киевскому времени, и уже после проведения заседания и исходя из той реакции, которую мировое общество покажет на этом заседании, я думаю, будет проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины" - ответил Кривонос на вопрос, соберется ли на заседание СНБО из-за указа Путина о выдаче паспортов в ОРДЛО.
- 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов.
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