//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СНБО может собраться из-за российских паспортов на Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны Украины может провести заседание после заседания Совета безопасности ООН по вопросу об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями Донбасса

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает 5 канал.

По его словам, СНБО может собраться после заседания Совбеза ООН.

"Мы ждем заседания Совета безопасности ООН, которое состоится в 22:00 по киевскому времени, и уже после проведения заседания и исходя из той реакции, которую мировое общество покажет на этом заседании, я думаю, будет проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины" - ответил Кривонос на вопрос, соберется ли на заседание СНБО из-за указа Путина о выдаче паспортов в ОРДЛО.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать