"Важнейший шаг на пути ментальной независимости" Порошенко приветствовал принятие языкового закона

25 апреля, 2019, 11:27

Об этом Порошенко сообщил в соцсетях.

"Сегодня состоялась действительно историческое событие. 278 парламентариев приняли Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Спасибо народным депутатам за чрезвычайно важный для Украины закон, за четкую государственную позицию!" - написал Порошенко в Twitter.

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Президент подчеркнул, что принятие языкового закона - историческое событие, которое по значению стоит рядом с получением Томоса об автокефалии и возрождением украинской армии.

"Принятие Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением нашей армии и получением автокефалии Православной Церковью Украины. Украинский язык - это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам - за голоса "за", и всем украинцам за поддержку. Это - еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости", - отметил Порошенко в Facebook.

Сегодня состоялась действительно историческое событие. 278 парламентариев приняли Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Спасибо народных депутатов за чрезвычайно важен для Украины закон, четкую государственную позицию! pic.twitter.com/dLx6atYfhf - Петр Порошенко (@poroshenko) 25 апреля 2019 г.