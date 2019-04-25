"Важнейший шаг на пути ментальной независимости" Порошенко приветствовал принятие языкового закона
Об этом Порошенко сообщил в соцсетях.
"Сегодня состоялась действительно историческое событие. 278 парламентариев приняли Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Спасибо народным депутатам за чрезвычайно важный для Украины закон, за четкую государственную позицию!" - написал Порошенко в Twitter.
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Президент подчеркнул, что принятие языкового закона - историческое событие, которое по значению стоит рядом с получением Томоса об автокефалии и возрождением украинской армии.
"Принятие Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением нашей армии и получением автокефалии Православной Церковью Украины. Украинский язык - это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам - за голоса "за", и всем украинцам за поддержку. Это - еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости", - отметил Порошенко в Facebook.
Сегодня состоялась действительно историческое событие. 278 парламентариев приняли Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Спасибо народных депутатов за чрезвычайно важен для Украины закон, четкую государственную позицию! pic.twitter.com/dLx6atYfhf- Петр Порошенко (@poroshenko) 25 апреля 2019 г.
- Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
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