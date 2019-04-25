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"Важнейший шаг на пути ментальной независимости" Порошенко приветствовал принятие языкового закона


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие законопроекта №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Об этом Порошенко сообщил в соцсетях.

"Сегодня состоялась действительно историческое событие. 278 парламентариев приняли Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Спасибо народным депутатам за чрезвычайно важный для Украины закон, за четкую государственную позицию!" - написал Порошенко в Twitter.

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Президент подчеркнул, что принятие языкового закона - историческое событие, которое по значению стоит рядом с получением Томоса об автокефалии и возрождением украинской армии.

"Принятие Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением нашей армии и получением автокефалии Православной Церковью Украины. Украинский язык - это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам - за голоса "за", и всем украинцам за поддержку. Это - еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости", - отметил Порошенко в Facebook.

  • Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
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