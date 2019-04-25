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"Мстители: Завершение": как премьера киноленты повлияла на поиски порно

В 2018 году фильм "Мстители Война Бесконечности" вызвал 356% прирост тематических поисков на Pornhub. Аналитики поинтересовались, как на поисковые запросы повлияла премьера фильма "Мстители: Завершение"

Об этом говорится в разделе Pornhub Insights.

Из-за большого количества спойлеров, трейлеров и активную рекламу количество поисков "Мстителей" в порно увеличилось на невероятные 2912% 19 апреля по сравнению с их средним значением до 16 апреля. Это около 2 миллионов поисков за 7 дней.

В дополнение к поискам, которые содержат слово "Мстители", статистики Pornhub обнаружили, что основные персонажи Marvel также достигли пика популярности. Первое место в списке занимает "Капитан Марвел", за которым следуют "Черная вдова" и "Человек-паук".

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