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"Трава" и девушки 18+: канадцы массово искали марихуану на Pornhub

17 октября в Канаде начали свободно продавать марихуану, и это событие повлияло на предпочтения пользователей при поиске порно

Об этом говорится в отчете Pornhub Insights.

Канада стала второй страной в мире (после Уругвая), которая полностью узаконила марихуану для личного и врачебного использования, поэтому журнал Mel Magazine поинтересовался, как это могло повлиять на поиск в интернете.

Оказывается, в очереди за "травой" люди все же находили время посетить Pornhub. На общую посещаемость это не повлияло, зато поиски, связанные с каннабисом были на 206% выше, чем в среднем.

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Порно искали по запросам "Курит зелье", "секс зелье", "девушки курят траву", "девушки-ганджи" и "минет с курением". "Также поиски с "420" превысили графики, но, возможно, канадцы теперь будут считать "1017" не менее важным числом", - говорится в отчете.

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Первым "на повышение" пошло Восточное побережье Канады. Аналитики отмечают, что они исторически более склонны искать запросы, связанные с каннабисом, по сравнению с остальной частью страны. Ньюфаундленд и Лабрадор занимают первое место, за ними следуют Нью-Брансуик и Новая Шотландия.

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В сравнении с остальными мира канадцы на 224% больше склонны искать порно, связанное с "травой", что делает их четвертыми в мировом рейтинге за Кенией, Швейцарией и Южной Африкой.

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К тому же, искать порно с тегами "трава" или "каннабис" на 68% более склонны канадцы от 18 до 34 лет, в сравнении с категорией пользователей старше 35 лет.

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