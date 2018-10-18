 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Изменение планов: когда на YouTube произошел массовый сбой, зрители пошли на Pornhub

16 октября в работе Youtube наблюдался глобальный сбой. В это же время, на Pornhub произошел "наплыв" посетителей куда больше, чем обычно

Об этом говорится в открытой статистике Pornhub.

Сбой в работе YouTube произошел около 4:00 по киевскому времени. На Pornhub решили проверить, повлияло ли это на трафик порносайта, и оказалось, что наплыв посетителей за время сбоя увеличился на 21% по сравнению со средними показателями за этот период суток.

Запросы "asmr" увеличились на 201%, поиски, содержащие "YouTube", выросли на 183% вместе с другими значениями, которые могут появиться на обеих потоковых сайтах, включая "wwe", "bowsette", "fortnite", "minecraft", "game", "pokemon", "celebrity", а также "подергивание", "перезапись" и "Хэллоуин".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 октября, 2018 четверг

больше новостей

18 октября, 2018 четверг

17 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать