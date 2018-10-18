Изменение планов: когда на YouTube произошел массовый сбой, зрители пошли на Pornhub
18 октября, 2018, 11:26
16 октября в работе Youtube наблюдался глобальный сбой. В это же время, на Pornhub произошел "наплыв" посетителей куда больше, чем обычно
Об этом говорится в открытой статистике Pornhub.
Сбой в работе YouTube произошел около 4:00 по киевскому времени. На Pornhub решили проверить, повлияло ли это на трафик порносайта, и оказалось, что наплыв посетителей за время сбоя увеличился на 21% по сравнению со средними показателями за этот период суток.
Запросы "asmr" увеличились на 201%, поиски, содержащие "YouTube", выросли на 183% вместе с другими значениями, которые могут появиться на обеих потоковых сайтах, включая "wwe", "bowsette", "fortnite", "minecraft", "game", "pokemon", "celebrity", а также "подергивание", "перезапись" и "Хэллоуин".
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