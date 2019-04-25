"Бенфика" не хочет отпускать "нового Роналду" за 120 млн евро

25 апреля, 2019, 14:58

Португальская "Бенфика" не намерена продавать своего нападающего Жоау Фелиша, которого называют "новым Роналду", за 120 млн евро

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

"Бенфика" хочет сохранить 19-летнего форварда Жоау Фелиша в своей команде, несмотря на серьезный интерес к футболисту со стороны некоторых клубов, в числе которых "Ювентус".

"Наш клуб сделает все возможное, чтобы сохранить свое богатство. Я хочу гарантировать фанатам, что никто не пойдет. Мы не хотим никого радовать и расставаться с нашими лучшими талантами", - цитирует итальянское издание президента "Бенфики" Луиса Филипе Виейра.

Ранее сообщалось, что в контракте 19-летнего игрока прописаны отступные в размере 120 млн евро, которые руководство "Бенфики" хотело бы увеличить до 200 млн евро.