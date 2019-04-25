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"Бенфика" не хочет отпускать "нового Роналду" за 120 млн евро


фото: REUTERS
Португальская "Бенфика" не намерена продавать своего нападающего Жоау Фелиша, которого называют "новым Роналду", за 120 млн евро

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

"Бенфика" хочет сохранить 19-летнего форварда Жоау Фелиша в своей команде, несмотря на серьезный интерес к футболисту со стороны некоторых клубов, в числе которых "Ювентус".

"Наш клуб сделает все возможное, чтобы сохранить свое богатство. Я хочу гарантировать фанатам, что никто не пойдет. Мы не хотим никого радовать и расставаться с нашими лучшими талантами", - цитирует итальянское издание президента "Бенфики" Луиса Филипе Виейра.

Ранее сообщалось, что в контракте 19-летнего игрока прописаны отступные в размере 120 млн евро, которые руководство "Бенфики" хотело бы увеличить до 200 млн евро.

  • 15 апреля стало известно, что "Бенфика" наложила запрет на трансфер 19-летнего форварда Жоау Фелиша, которого называют "новым Роналду".
  • 12 апреля Жоау Фелиш оформил хет-трик в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (4: 2), и в возрасте 19 лет и 153 дней стал самым молодым за 12 лет автором хет-трика в турнире.
  • "Ювентус" предложил португальской "Бенфике" 120 млн евро за Жоао Фелиша, которого называют "новым Криштиану Роналду".
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