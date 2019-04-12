Игрок "Бенфики" установил исторический рекорд по хет-трикам в Лиге Европы

12 апреля, 2019, 10:48

19-летний полузащитник "Бенфики" Жоау Фелиш стал самым молодым в истории автором хет-трика в Лиге Европы

Об этом сообщает Goal.com.

Жоау Фелиш оформил хет-трик и сделал голевую передачу в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с "Айнтрахт" (4: 2). В возрасте 19 лет и 153 дней португалец стал самым молодым за 12 лет автором хет-трика в турнире. В октябре 2007 года форвард "Атлетико" Серхио Агуэро забил три гола в игре Кубка УЕФА с "Кайсери Эрджиесспор" (5: 0).

Кроме того, Фелиш - первый за 27 лет игрок "Бенфики", который сделал хет-трик в еврокубках. В сентябре 1992 года подобного добился Антонио Пашеку в матче Кубка УЕФА со словенской "Изола" (5: 0).

За футболистом уже выстроилась очередь из европейских грандов, среди которых "Ювентус", "Барселона", "Реал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.

21 февраля другой представитель Украины - "Шахтер", проиграл немецкому "Айнтрахта" и также вылетел из турнира.

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