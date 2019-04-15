На трансфер "нового Роналду" наложили запрет
15 апреля, 2019, 09:53
Португальская "Бенфика" наложила запрет на трансфер 19-летнего форварда Жоау Фелиша, которого называют "новым Роналду"
Об этом сообщает O Jogo.
Предложения по трансферу Жоау Фелиш уже сделали "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", которые предложили за парня около 75 млн. евро.
В этом сезоне футболист провел 36 матчей за "Бенфику", забил 15 мячей, отдал 7 голевых передач. В последнем матче Лиги Европы с "Айнтрахтом" (4: 2) в его активе хет-трик.
Напомним, Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы.
- "Ювентус" предложил португальской "Бенфике" 120 млн евро за Жоао Фелиш, которого называют "новым Криштиану Роналду".
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