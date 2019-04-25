После терактов на Шри-Ланке закрыли все католические церкви
25 апреля, 2019, 11:10
В четверг, 25 апреля, на Шри-Ланке закрыли все католические церкви и прекратили массовые служения
Как сообщает AFP со ссылкой на священников, такое решение было принято по рекомендации представителей сил безопасности после серии терактов в разных частях страны.
Священники будут предоставлять частные услуги по захоронению погибших, но общие службы не запланированы.
- Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов . Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
- В результате взрывов погибли более 350 человек, почти полтысячи получили ранения.
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